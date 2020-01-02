محتجون يحرقون اطارات امام مبنى المحافظة وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من المتظاهرين اقدموا، اليوم، على حرق أطارات أمام مبنى محافظه كربلاء وقرب فلكه زيد وسط المدينه".

وتشهد محافظة كربلاء اضافة الى عشر محافظات اخرى بينها العاصمة بغداد منذ الـ 25 من تشرين الاول الماضي تظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد.