الصدر يدعو النواب لإنقاذ العراق من 'افكاك الفساد' والعنف والضياع

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، نواب البرلمان إلى إنقاذ العراق من أفكاك الفساد والعنف والضياع، فيما خاطبهم بالقول :"أجمعوا أمركم وانا معكم".
وأضاف :"أسأل الله أن تشمل هذه الآمال بعض أعضاء مجلس النواب العراقي ليجمعوا كلمتهم على الاصلاح وليعاهدوا الله والشعب أن يوحدوا صفوفهم بدون انتماءات طائفية أو عرقية او تحت مسميات سياسية جوفاء كالكتلة الاكبر او ما شاكل ذلك، بل من اجل انقاذ العراق من افكاك الفساد والعنف والضياع والتبعية وما الى غير ذلك ليعود العراق شامخا وتتحقق مطالب الشعب المظلوم".
وأوضح الصدر، :"هذا ندائي الى كل الشرفاء ومحبي الإصلاح من النواب بشيعتهم وسنتهم واكرادهم وكل انتماءاتهم باغلبيتهم واقليتهم. فالعراق بحاجة الى تكاتفهم وتعاضدهم لانتشاله من ايادي العنف والفساد... وهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب بل وأمام التاريخ، أجمعوا أمركم وأنا معكم، كما أجمع الشعب امره وانا معه".
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