حذرت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، من محاولات اقتصاديات بعض الأحزاب الحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات مستغلين فترة حكومة تصريف الأعمال.
وقالت عالية نصيف، في بيان اليوم تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "المكاتب الاقتصادية التابعة لبعض الأحزاب تسعى حاليا للحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات في خضم الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد في ظل حكومة تصريف الأعمال، ومن بين الوزارات المستهدفة وزارة الكهرباء التي هي أساساً غارقة في الفساد ".
وبينت نصيف ان "هذه المساعي تزامنت مع صدور كتاب مزور منسوب الى مجلس النواب بإلغاء تكليف أحد الأشخاص، في حين ان المجلس لايمتلك صلاحيات تنفيذية ولاعلاقة له بهذا الكتاب الذي اتضح لاحقاً بأنه مزور من قبل مافيات بيع وشراء المناصب".
وبينت نصيف ان "هذه المساعي تزامنت مع صدور كتاب مزور منسوب الى مجلس النواب بإلغاء تكليف أحد الأشخاص، في حين ان المجلس لايمتلك صلاحيات تنفيذية ولاعلاقة له بهذا الكتاب الذي اتضح لاحقاً بأنه مزور من قبل مافيات بيع وشراء المناصب".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام الجهات الرقابية بواجبها وتكثيف جهودها خلال هذه المرحلة المفصلية المهمة الى حين انتهاء دور حكومة تصريف الأعمال والمجيء بحكومة جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: اقتصاديات بعض الأحزاب تحاول الحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.