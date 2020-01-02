مطالبات بعدم اعادة الوكلاء والمدراء المحالين للتقاعد لمناصبهم مرة اخرى

طالب مختصون، عدد من الوزارات بينها النفط بعدم اعادة الوكلاء والمدراء العامين الذين تم احالتهم للتقاعد مرة اخرى لمناصبهم، مبينين ان هذه الفئات تشبثوا بالمناصب لسنوات وحولوها الى أشبه ما يكون "بالملكية الخاصة".
ويقول الخبير بالشان السياسي ياسين محمد في حديث لـ الخليج 365 ان "عدد من الوكلاء ومدراء العامين ما زالوا متشبثون بالمناصب ويرفضون ترك كراسيهم لغيرهم حتى باتت هذه المناصب اشبه بالملكية الخاصة لا يستطيع اي وزير جديد ياتي لتغييرهم".
واضاف محمد ان "الروتين الاداري وضعف الاداء اهم ما يميز عمل هولاء وبالتالي انعكس سلبا على عمل هذه الوزارة المهمة"، مؤكدا ان "اغلب هولاء يفتقرون الى الكفاءة والعلمية لتقلد مثل هكذا مناصب".
من جهته قال الخبير يحي اسلام في حديث لـ الخليج 365 ان "اغلب الوكلاء والمدراء العامين في وزارة النفط يرفضون ترك مناصب وكراسيهم للغير معتبرين اياها حكرا لهم بالرغم من الحاجة الماسة لضخ دماء جديدة في هذه الموسسات".
واشار اسلام ان "ان هذه الفئات تخصص اموال كبيرة لهم كرواتب ومخصصات اخرى وبالتالي اثقلت موازنة الدولة"، مؤكدا ان "بقاء الوكلاء والمدراء العامين لسنوات طويلة بدون اي تغيير سيشل هذه الوزارة ويضعف دورها ".
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