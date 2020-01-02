أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، أن تعديل قانون الإدارة المالية سيسمح باستمرار عمل المشاريع الخدمية حتى في حال تأخر تشريع موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن القانون يحظى بأهمية وأولوية في عمل مجلس النواب.
وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "تعديل قانون الإدارة المالية يعتبر مهماً بالمرحلة الحالية على اعتبار أن العراق يعيش أزمة كبيرة كان من نتائجها استقالة الحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال ما يعني تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها"، مبيناً أن "هناك العديد من المشاريع الخدمية والمرتبطة بالبنى التحتية تعتمد على الموازنة في استمرارية العمل بها وإطلاق التخصيصات المعدة لها".
وأضاف خلاطي، أن "تأخر الموازنة معناه توقف تلك المشاريع وهو أمر يتناقض مع مطالب الجماهير في توفير أفضل الخدمات لهم، بالتالي جاء تعديل قانون الإدارة المالية للسماح بتدوير الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية مرة أخرى دون انتظار تشريع الموازنة وبما يضمن استمرار تلك المشاريع دون تلكؤ أو توقف".
وشدد خلاطي على أن "القانون يحظى بأهمية وأولوية بعمل مجلس النواب بغية التصويت عليه بأقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرار عمل تلك المشاريع".
يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى بجلسته التي عقدت الخميس (26 كانون الأول 2019)، القراءة الثانية ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.
وأضاف خلاطي، أن "تأخر الموازنة معناه توقف تلك المشاريع وهو أمر يتناقض مع مطالب الجماهير في توفير أفضل الخدمات لهم، بالتالي جاء تعديل قانون الإدارة المالية للسماح بتدوير الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية مرة أخرى دون انتظار تشريع الموازنة وبما يضمن استمرار تلك المشاريع دون تلكؤ أو توقف".
وشدد خلاطي على أن "القانون يحظى بأهمية وأولوية بعمل مجلس النواب بغية التصويت عليه بأقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرار عمل تلك المشاريع".
يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى بجلسته التي عقدت الخميس (26 كانون الأول 2019)، القراءة الثانية ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: تعديل قانون الإدارة المالية سيسمح باستمرار المشاريع دون انتظار تشريع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.