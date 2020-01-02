بالصور.. قوات المظليين الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

غادرت قوات المظليين التابعة للجيش الأمريكي لقوة رد فعل فورية، لقاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متوجهة إلى العراق لتأمين السفارة الامريكية في بغداد. يتبع.. Advertisements

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