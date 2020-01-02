النفط تعلن الاحصائية الاولية لصادرات النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول

اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، مبينة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من 106 مليون برميل وبايرادات بلغت اكثر من 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت 106 مليونا و265 الفا و307 برميلا، وبايرادات بلغت اكثر من 6 مليارات و700 مليونا و 174 الف دولار"، موضحا معدل سعر البرميل الواحد بلغ 63,051 دولارا".

واضاف جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام في وسط وجنوب العراق بلغت 103 مليونا و 90 الفا و550 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و827 الفا و50 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن 347 الفا و707 برميلا".

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واشار الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و428 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و326 الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي 91 الف برميل، والمعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان 11 الف برميل".

يذكر ان العراق يصدر معظم النفط الخام من الموانى الجنوبية في البصرة، وبعض الكميات من المنفذ الشمالي من حقول كركوك النفطية وبالحوضيات الى الاردن.