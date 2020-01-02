صورة لشارع السفارة الأميركية في بغداد بعد انسحاب المحتجين

أظهرت صورة تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، وجود قوة أمنية كبيرة في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقام عشرات من المشيعين لجثامين شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي، باقتحام المنطقة الخضراء، يوم الثلاثاء 31 كانون الاول الماضي، وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وعلى إثر قرار من قيادة الحشد الشعبي، انسحب امس الأربعاء جميع المتظاهرين من محيط السفارة ، بعد مرور يوم على اعتصامهم أمامها،، وفي وقت لاحق، ذكرت السفارة أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.