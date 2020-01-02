الداخلية تعلن اعتقال 'ابو هيام' و'ابو قحطان' في الحضر

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال "ابو هيام" و"ابو قحطان" في قضاء الحضر بنينوى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية"، مبينة انهما "كل من الداعشي ( س ع س ) المكنى (ابو هيام ) والداعشي ( ع ع س ) المكنى ( ابو قحطان ) وهو المسؤول عن العمليات الارهابية في مناطق الجزيرة".
واضاف ان "هذين الارهابيين كانا يعملان فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرا الى انه "تم القبض عليهما في قرية ( الابطيشة ) التابعة لقضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".
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