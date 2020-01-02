الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف".
واضاف انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لنحو 500 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".
وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين وفق اليات وضوابط معينة.
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