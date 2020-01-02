وزير الخارجية الأمريكية يشكر قطر على موقفها من حادثة السفارة ببغداد

وقال بومبيو في تغريدة له على موقع تويتر: تحدثت اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وشكرته على تضامن قطر في مواجهة النفوذ الإقليمي الخبيث لإيران، بما في ذلك هجوم 31 ديسمبر على السفارة الأمريكية في بغداد.

واقتحم عشرات من المشيعين لجثامين شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار، المنطقة الخضراء، يوم الثلاثاء 31 كانون الاول الماضي، وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.