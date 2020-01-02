وزير الخارجية الأمريكية يشكر قطر على موقفها من حادثة السفارة ببغداد

قدم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، شكره الى دولة قطر على موقفها من حادثة السفارة الامريكية في بغداد.
واقتحم عشرات من المشيعين لجثامين شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار، المنطقة الخضراء، يوم الثلاثاء 31 كانون الاول الماضي، وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
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