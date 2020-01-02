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وزير الخارجية الأمريكية يشكر قطر على موقفها من حادثة السفارة ببغداد

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قدم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، شكره الى دولة قطر على موقفها من حادثة السفارة الامريكية في بغداد.
وقال بومبيو في تغريدة له على موقع تويتر: تحدثت اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وشكرته على تضامن قطر في مواجهة النفوذ الإقليمي الخبيث لإيران، بما في ذلك هجوم 31 ديسمبر على السفارة الأمريكية في بغداد.

واقتحم عشرات من المشيعين لجثامين شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار، المنطقة الخضراء، يوم الثلاثاء 31 كانون الاول الماضي، وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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