مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في حادث جوي

أفاد الإعلام الرسمي في تايوان، بأنه تم العثور على جثة رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية شمالي البلاد اليوم الخميس.
وذكر الجيش التايواني أن 8 أشخاص، بينهم الجنرال شين، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في وقت سابق من اليوم.
وأشارت تقارير أولية إلى أن شين كان في عداد المفقودين، وأن بعض الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 13 شخصا، ما زالوا على قيد الحياة.
وأشارت تقارير أولية إلى أن شين كان في عداد المفقودين، وأن بعض الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 13 شخصا، ما زالوا على قيد الحياة.
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