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مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في حادث جوي

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أفاد الإعلام الرسمي في تايوان، بأنه تم العثور على جثة رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية شمالي البلاد اليوم الخميس.
وذكر الجيش التايواني أن 8 أشخاص، بينهم الجنرال شين، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في وقت سابق من اليوم.

وأشارت تقارير أولية إلى أن شين كان في عداد المفقودين، وأن بعض الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 13 شخصا، ما زالوا على قيد الحياة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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