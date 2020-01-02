مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في حادث جوي

وذكر الجيش التايواني أن 8 أشخاص، بينهم الجنرال شين، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في وقت سابق من اليوم.

وأشارت تقارير أولية إلى أن شين كان في عداد المفقودين، وأن بعض الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 13 شخصا، ما زالوا على قيد الحياة.

