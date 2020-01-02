نائب يكشف عن مخطط لاعادة العراق تحت طائلة البند السابع

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، عن وجود مخطط امريكي لاعادة العراق تحت طائلة البند السابع، مبينا ان الهدف من ذلك هو لغرض تحكم الولايات المتحدة بالعراق.

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد ان افشل الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية مشروع داعش الامريكي في البلد، تعمل الولايات المتحدة اليوم تعمل بشتى الطرق لأنشاء مشروع تأمري خطير يهدف الى تدمير العراق ".

واضاف ان "اعادة العراق تحت طائلة البند السابع هذا ماتسعى اليه امريكا بالوقت الحالي وهذا هو مشروعها لانها ادركت جيدا فشل جميع مخططاتها السابقة"، داعيا "جميع القوى السياسية الوطنية ان تقف في خندق واحد لأفشال هذا المخطط الامريكي الخطير".

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وتابع البعيجي انه "يجب تدارك هذا المخطط الخطير لان اعادة العراق تحت طائلة البند السابع الذي تسعى امريكا جاهدا اليه هو تضحيه بدماء الشهداء والعملية السياسية"، مشددا على ضرورة "ان تتوحد الصفوف وتشكيل حكومة انتقالية سريعة تلبي مطالب الشعب من اجل افشال هذا المشروع الامريكي الخبيث كما افشلنا مشاريعها السابقة".

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 9 كانون الاول عام 2017، عن اصدار مجلس الامن قرارا بخروج العراق من الفصل السابع، مبينة ان ذلك جاء بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية.