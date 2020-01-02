زلزال قوته 5.8 يضرب شمال ايران

هز زلزال بلغت قوته 5.8 درجة شمال إيران، حسب مركز رصد الزلازل الإيراني.
وفقا لعلماء الزلازل، تم تسجيل الهزات في 04.29 بالتوقيت العالمي (07.29 بتوقيت موسكو)، ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات. كان مركز الزلزال في محافظة خراسان رضوي.
وأفاد التلفزيون بأن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق ضحل يبلغ ثمانية كيلومترات. وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.
وقال حُجة علي شايانفار رئيس قسم الطوارئ في المنطقة للتلفزيون الحكومي "لم نتلق أي تقارير عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة لكن منطقة كبيرة تأثرت وتقوم فرق المسح التابعة لنا بتحري الموقف هناك".
وأفاد التلفزيون بأن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق ضحل يبلغ ثمانية كيلومترات. وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.
وقال حُجة علي شايانفار رئيس قسم الطوارئ في المنطقة للتلفزيون الحكومي "لم نتلق أي تقارير عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة لكن منطقة كبيرة تأثرت وتقوم فرق المسح التابعة لنا بتحري الموقف هناك".
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