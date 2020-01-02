بومبيو يهاتف عبد المهدي بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، الخميس، ان وزيرها مايك بومبيو هاتف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس، إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ادان بشدة في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد يوم 31 كانون الأول والذي تقف خلفه إيران".

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واضافت ان "بومبيو أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية وذكر بالتزامهم حماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية".

وأقيمت، اول امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي، فيما نظموا اعتصاما مفتوحا امام السفارة للمطالبة باغلاقها الا انه تقرر يوم امس الاربعاء، انسحابهم والاعتصام قرب فندق بابل وسط العاصمة.