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ارسنال يقهر مانشستر يونايتد في قمة البريميرليج

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2020-01-01 | 22:52

ارسنال يقهر مانشستر يونايتد في قمة البريميرليج

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حقق فريق آرسنال، الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.
والتقى الفريقان على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الممتاز.

وسجل هدفي آرسنال كل من نيكولاس بيبي، ووسوكراتيس في الدقيقتين 8 و42.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 31 نقطة، في المركز الخامس.


وحقق آرسنال فوزه الأول تحت قيادة مدربه ميكيل آرتيتا، بعد أن تعادل في مباراة وخسر أخرى منذ توليه تدريب الجانرز.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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