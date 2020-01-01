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السفارة الاميركية تعلن تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى اشعار آخر

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أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، الاربعاء، تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى اشعار آخر، مؤكدة أن القنصلية العامة الأميركية في اربيل ستكون مفتوحة للحصول على تاشيرة وخدمات المواطنين الامريكيين.
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بسبب هجمات الميليشيات في مجمع السفارة الامريكية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى اشعار اخر"، مشيرة الى أنه "يتم الغاء جميع التعيينات المستقبلية".

ودعت السفارة، المواطنين الامريكيين الى "عدم الاقتراب من السفارة"، لافتة الى أن "القنصلية العامة الامريكية في اربيل مفتوحة للحصول على تاشيرة وخدمات المواطنين الامريكيين".

وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي، فيما اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي وعددا من الفصائل، احتجاجاً على ذلك القصف.


فيما بدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين من أمام السفارة على خلفية دعوة هيئة الحشد الشعبي لهم بالانسحاب من قرب السفارة "احتراماً" لقرار الحكومة العراقية، معتبرة أن "رسالتهم وصلت".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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