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تنشر الخليج 365، صوراً لتدخل عناصر الدفاع المدني لاعادة "بالونات" الى رجل يبيعها بمناسبة اعياد رأس السنة، بعد أن وجه استغاثة لهم في منطقة المنصور غربي بغداد.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان استجاب الى استغاثة رجل كبير بالسن في منطقة المنصور فقد مصدر رزقه وهي عبارة عن بالونات مملوءة بغاز الهيليوم وارتفاعها في الهواء والتصاقها بأحد أعمدة الكهرباء العالية وكان يبيعها ليسترزق بها في مناسبة أعياد راس السنة".
وأضاف البيان أنه "تم إنزال البالونات من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمها لصاحبها".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فقد 'بالوناته' فتدخل الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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