انتشار جنود أمريكيين فوق مبانٍ قرب السفارة وسط بغداد 'صور'

واقتحم آلاف المحتجين وينتمي اغلبهم الى الحشد الشعبي، امس الثلاثاء 31 كانون الاول 2019، مجمع السفارة الأمريكية ب‍بغداد للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها قوات امريكية ضد مقار للحشد الشعبي اسفرت عن شهداء وجرحى.

وتجددت تلك الاحتجاجات اليوم الاربعاء، حيث أحرق المحتجون الاطارات، فيما ردت القوات الامريكية المكلفة بأمن السفارة بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل المبنى.