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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشار جنود أمريكيين على على اسطح أحد القصور القريبة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.
واقتحم آلاف المحتجين وينتمي اغلبهم الى الحشد الشعبي، امس الثلاثاء 31 كانون الاول 2019، مجمع السفارة الأمريكية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها قوات امريكية ضد مقار للحشد الشعبي اسفرت عن شهداء وجرحى.
وتجددت تلك الاحتجاجات اليوم الاربعاء، حيث أحرق المحتجون الاطارات، فيما ردت القوات الامريكية المكلفة بأمن السفارة بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار جنود أمريكيين فوق مبانٍ قرب السفارة وسط بغداد 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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