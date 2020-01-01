مسؤول أمريكي سابق يدعو إلى 'قصف إيران' ردا على أحداث العراق

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق الجمهوري نيوت جينغريش، إلى قصف طهران ردا على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
واضاف أن "الديكتاتورية الإيرانية لا تهتم بعدد حلفائها الذين ضربناهم في العراق. علينا أن نلاحق قلب العدو ونجعلهم يدفعون بشكل حاسم".
وتابع: "تختبرنا الديكتاتورية الإيرانية مرارا وتكرارا. لن تتوقف إلا إذا رفعنا مستوى الألم الذي يصيب نظامهم بالخطر. يجب أن تتم محاصرة أموال الحرس الثوري إلى أن تتخلى إيران عن عدوانها".
وحاول عشرات المحتجين، أمس الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، ردا على غارات أمريكية استهدفت، الأحد الماضي، مواقع لـ"الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الكتائب.
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