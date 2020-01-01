عضو بالكونغرس يُلمح إلى مقتل السفير الأمريكي: لن تكون في العراق بنغازي ثانية

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، إنا فخور جدًا بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معتبرا أنه تصرف بحزم في مواجهة التهديدات ضد السفارة الأمريكية في بغداد.
وأدى الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بتاريخ 11 ايلول 2012 إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، فضلاً عن ثلاثة موظفين أمريكيين وتعرضت بسببه وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون لانتقادات شديدة من معارضيها.
كما قتل اثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" قرب مبنى السفارة.
وأثار الهجوم عاصفة سياسية في الولايات المتحدة زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لإدارة باراك أوباما الذي كان يخوض حملة لإعادة انتخابه، ولوزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
واقتحم آلاف المحتجين وينتمي اغلبهم الى الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، مجمع السفارة الأمريكية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها قوات امريكية ذد مقار للحشد الشعبي اسفرت عن شهداء وجرحى.
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