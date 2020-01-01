مصدر: سفارات تفكر بنقل انشطتها الى اربيل بدلا من بغداد

كشف مصدر مسؤول، الاربعاء، ان بعض السفارات تفكر بنقل انشطتها الى اربيل بدلا من بغداد، فيما اشار الى ان واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها بالعراق.

وقال المصدر ان "بعض السفارات تفكر من بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلاً من بغداد، على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت"، مبينا ان "هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر".

واضاف "هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها".

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فيما كشف مصدر عسكري أن "عدة قواعد تستضيف القوات الأميركية دخلت حالة تأهب تحسباً لاعتداءات بعد الاحداث التي شهدتها السفارة الاميركية امس"، موضحاً أن "قواعد التاجي والمطار والحبانية وعين الأسد والقصور الرئاسية في الموصل وموقع البرجسية في البصرة وقاعدة بلد في صلاح الدين والرستمية جنوب بغداد في حالة تأهب".

ولفت إلى أن "القوات الموجودة في تلك القواعد بالغالب لا تمتلك وسائل هجومية بل دفاعية، لكن مهمة التأمين بيد الجيش، خصوصاً في المحيط الخارجي للقواعد"، مضيفا انه "تم حصر دخول الأرتال والسيارات بالجيش العراقي فقط".

وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار ‏الأحد الماضي، حيث اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.