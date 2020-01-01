الرافدين: تسهيلات لمنتسبي الداخلية في حصولهم على السلف والقروض

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن "امتيازات وتسهيلات" مالية لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض. وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن "منتسبي وزارة الداخلية أصبحوا مشمولين بأنواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف بعد أن تم توطين رواتبهم واختيارهم لمصرف الرافدين في منحهم بطاقة الماستر كارد الدولية".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المصرف وضع خططاً كفيلة لتقديم افضل الخدمات المصرفية لمنتسبي وزارة الداخلية".



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