صحيفة: ليفربول يفاوض أشبيلية لضم خليفة راموس

وانضم كارلوس في الصيف الماضي، إلى إشبيلية، قادماً من نانت الفرنسي مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني، ومن المرجح أن يطلب إشبيلية أضعاف هذا الملبغ، حال موافقته على بيعه، بينما يستعد ليفربول لتقديم 65 مليون جنيه إسترليني لإنجاز الصفقة، بحسب الصحيفة.



وبدأ كارلوس جميع مباريات إشبيلية في الليجا، هذا الموسم، وهو ما ساعد في احتلال الفريق الأندلسي للمركز الثالث، بعد مرور 18 جولة من المسابقة، وفقاً لـ"كورة".

