ترامب: لا أريد حرباً مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يريد اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران، "هل أريد؟ لا. أريد السلام وأحب السلام. ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر. لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث"، وفقاً لـ"سبوتنك".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم، أمس الثلاثاء، إيران بـ"تدبير الهجوم" على سفارة بلاده في بغداد، مشيراً إلى أنها "ستتحمل المسؤولية كاملة"، فيما نفت إيران ذلك.

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