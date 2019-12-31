الحلبوسي: محاولة اقتحام السفارة الأميركية سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق

وقال الحلبوسي في تغريدة له في تويتر، إن "محاولة اقتحام السفارة الأميركية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا".

وأضاف "هو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية"، داعياً الحكومة إلى "تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية".