طهران: أمريكا لديها هوس بإهانة الشعب العراقي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الأحداث الأخيرة في العراق أثبتت أن لدى أميركا نوعا من الهوس بإهانة الشعب العراقي والحسابات الخاطئة والبلطجة. وأضافت الخارجية الإيرانية: "على الأميركيين أن يوقفوا سياستهم المدمرة في المنطقة". وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

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