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تركيا: انسحابنا من إدلب غير وارد

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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تنوي سحب قواتها من محافظة إدلب شمال شرق سوريا، متهما السلطات السورية بانتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في المنطقة.
وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "NTV" التركية، اليوم الثلاثاء، إن "النظام السوري انتهك وقف إطلاق النار في إدلب"، داعيا روسيا إلى "استخدام نفوذها" من أجل وضع حد لهذه العمليات.

وشدد وزير الدفاع التركي، متطرقا إلى احتمال تصعيد عسكري بين الجيش السوري والقوات التركية المنتشرة في المنطقة: "انسحابنا من إدلب غير وارد".

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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