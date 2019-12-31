تركيا: انسحابنا من إدلب غير وارد

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تنوي سحب قواتها من محافظة إدلب شمال شرق سوريا، متهما السلطات السورية بانتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في المنطقة.
وشدد وزير الدفاع التركي، متطرقا إلى احتمال تصعيد عسكري بين الجيش السوري والقوات التركية المنتشرة في المنطقة: "انسحابنا من إدلب غير وارد".
وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.
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