تركيا: انسحابنا من إدلب غير وارد

وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "NTV" التركية، اليوم الثلاثاء، إن "النظام السوري انتهك وقف إطلاق النار في إدلب"، داعيا روسيا إلى "استخدام نفوذها" من أجل وضع حد لهذه العمليات.

وشدد وزير الدفاع التركي، متطرقا إلى احتمال تصعيد عسكري بين الجيش السوري والقوات التركية المنتشرة في المنطقة: "انسحابنا من إدلب غير وارد".



وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

