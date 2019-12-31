الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” شرق الأنبار

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” في مناطق شرق الأنبار. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواءين الثاني والسابع في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية مشتركة للبحث والتفتيش عن الخلايا الارهابية والمضافات، والبحث عن المطلوبين حسب قاعدة البيانات في مناطق النهر اليابس وجزيرة الكرمة".



وأضاف أن "العملية الأمنية اشترك فيها ايضا اللواء 40 الفرقة العاشرة جيش عراقي وقد حققت العملية جميع أهدافها وعادت القوات بسلام".



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