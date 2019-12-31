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افتتح وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، محطة النهضة الحديثة، فيما تحتوي المحطة على منظومة مجاري متكاملة وكذلك محطة الرفع ومحطة ضخ مياه الأسالة ومنظومة متكاملة لأطفاء الحريق.
وقال لعيبي بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال افتتاح المحطة، إن " العمل والتأهيل للمشروع بدأ عام ٢٠١٢ وتوقف العمل به عام ٢٠١٥ بعد مواجعة عدة معوقات منها الجانب المالي كونه كان يعتمد تمويله من الخطة الاستثمارية الخاصة بمشاريع الدولة كذلك بسبب المواجهة الشرسة ضد عناصر داعش، استأنف العمل مرة اخرى في نهاية عام 2018 بتمويل ذاتي من قبل وزارة النقل الشركة الخاصة بالمشروع دون تكليف الموازنة العامة اي عبئ وها هو اليوم ينجز بالكامل وبحلة جديدة ومتطورة".
وأوضح، أن "هذا الصرح الذي توسط بغداد يمتد على مساحة ٤٢ الف متر مربع يحتوي المشروع على بناية مركزية مكونة من ثلاثة طوابق بشمل صالة استراحة ومكاتب لقطع التذاكر مع شاشات عرض لموعد انطلاق الرحلات مع مصاعد عدد ٢ وسلالم كهربائية عدد ٢ لصعود ونزول المواطنين كما تحتوي على اجهزة تبريد مركزية عملاقة وبناية استراحة السواق مكونة من ثلاثة بنايات منفصلة".
وأوضح، أن "هذا الصرح الذي توسط بغداد يمتد على مساحة ٤٢ الف متر مربع يحتوي المشروع على بناية مركزية مكونة من ثلاثة طوابق بشمل صالة استراحة ومكاتب لقطع التذاكر مع شاشات عرض لموعد انطلاق الرحلات مع مصاعد عدد ٢ وسلالم كهربائية عدد ٢ لصعود ونزول المواطنين كما تحتوي على اجهزة تبريد مركزية عملاقة وبناية استراحة السواق مكونة من ثلاثة بنايات منفصلة".
وأشار إلى أن "المحطة تحتوي على منظومة مجاري متكاملة وكذلك محطة الرفع ومحطة ضخ مياه الأسالة ومنظومة متكاملة لأطفاء الحريق ومناطق ومساحات خضراء ويحتوي المشروع خمسة ابواب لدخول وخروج المركبات وبنظام الجباية الألكترونية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محطة النهضة بعد افتتاحها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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