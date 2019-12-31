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تحالف القوى يعلن رفضه محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

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اعلن تحالف القوى، الثلاثاء، رفضه محاولات اقتحام السفارة الامريكية في العاصمة بغداد، فيما دعا الحكومة إلى حماية البعثات الدبلوماسية.
وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تحالف القوى العراقية يؤكد رفضه محاولات الاعتداء واقتحام السفارة الأمريكية في بغداد"، مطالباً الحكومة العراقية بـ "ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية".

وأضاف أن "هذه التصرفات لا تمثل توجهات العراق الرسمية او الشعبية، كما لا يمكن السماح لأي جهة بان تفرض سيطرتها أو إرادتها على بلد مثل العراق، او ان تجازف بدوره ومكانته بهذه الطريقة، كما نعد هذا الأمر تطوراص خطيراً يسيء للعراق ومكانته، ويعرضه لعزلة دولية تؤثر على حاضره ومستقبله".

وأوضح التحالف، أنه " في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لأي انتهاك للسيادة العراقية من قبل الآخرين أو الاعتداء على الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال؛ فإننا نطالب بالمقابل بفرض القانون وعدم السماح لردود الأفعال غير المسؤولة من انتهاك نظام الدولة والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية".


وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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