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نجاح التجربة العراقية يدفع الاسماعيلي للتفكير بمهاجم النوارس

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2019-12-31 | 18:19

نجاح التجربة العراقية يدفع الاسماعيلي للتفكير بمهاجم النوارس

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يدرس نادي الاسماعيلي المصري بشكل جدي التعاقد مع مهاجم نادي الزوراء عماد محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
الاسماعيلي الملقب بفريق "الدروايش"، ضم نحم المنتخب الوطني همام طارق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق استقلال طهران الايراني.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "نادي الاسماعيلي سعيد جداً بنجاح تجربة اللاعب العراقي همام طارق مع الفريق ويريد التعاقد مع لاعب جديد في مركز الهجوم".

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واوضح أن "النادي المصري وجه بوصلته صوب مهاجم نادي الزوراء عماد محسن تمهيداً لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز هجوم الفريق".

يذكر أن عماد محسن، طلب رسمياً من ادارة فريقه بمنحه كتاب استغناء للبحث عن فريق جديد، في المقابل وافق مدرب النوارس باسم قاسم على انتقال اللاعب.

 

 

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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