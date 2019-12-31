نجاح التجربة العراقية يدفع الاسماعيلي للتفكير بمهاجم النوارس

الاسماعيلي الملقب بفريق "الدروايش"، ضم نحم المنتخب الوطني همام طارق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق استقلال طهران الايراني.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "نادي الاسماعيلي سعيد جداً بنجاح تجربة اللاعب العراقي همام طارق مع الفريق ويريد التعاقد مع لاعب جديد في مركز الهجوم".



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واوضح أن "النادي المصري وجه بوصلته صوب مهاجم نادي الزوراء عماد محسن تمهيداً لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز هجوم الفريق".

يذكر أن عماد محسن، طلب رسمياً من ادارة فريقه بمنحه كتاب استغناء للبحث عن فريق جديد، في المقابل وافق مدرب النوارس باسم قاسم على انتقال اللاعب.