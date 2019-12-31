اندلاع حريق داخل بناية للتجهيزات الرياضية في شارع الرشيد وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية للتجهيزات الرياضية في شارع الرشيد وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل بناية للتجهيزات الرياضية في منطقة شارع الرشيد حافظ القاضي بمشاركة اكثر من 7 فرق اطفاء وانقاذ وأسعاف تابعة الى الدفاع المدني".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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