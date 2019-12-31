ارقام الزوراء في 2019

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2019-12-31 | 18:07
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ولعب النوارس في 45 مباراة، فاز في 19 وتعادل بـ16 وخسر في 10 مباريات.
وسجل النوارس 72 هدفاً، فيما تلقت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.
ويعد علاء عباس هو هداف الفريق في 2019، بعدما سجل 23 هدفاً خلال العام.
المحرر: محمد خليل
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