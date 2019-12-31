ارقام الزوراء في 2019

رياضة 2019-12-31 | 18:07 1,182 مشاهدة Advertisements اصدر نادي الزوراء، احصائية بارقام فريق الكرة خلال عام 2019، بعدما خاض مباريات في الدوري الممتاز ودوري ابطال آسيا وكأس العراق. ولعب النوارس في 45 مباراة، فاز في 19 وتعادل بـ16 وخسر في 10 مباريات. وسجل النوارس 72 هدفاً، فيما تلقت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة. ويعد علاء عباس هو هداف الفريق في 2019، بعدما سجل 23 هدفاً خلال العام.

المحرر: محمد خليل

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