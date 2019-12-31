بالفيديو: ما موقف العراق من الحرب الايرانية الامريكية؟

بالوثائق والبيانات: كيف يتجنب العراق مخاطر الدخول في حرب طاحنة؟ ايماناً منها بفلسفة الأمل والتزاماً بتوجّه سياسي علمي موضوعي بعيد عن المهاترات والتشنجات، أرست قناة السومرية لمعايير جديدة في صناعة الخبر قوامها أنباء موثوقة ودقيقة وميزتها السرعة والرصانة. شاهدوا الفيديو المرفق لمزيد من المعلومات والتفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.