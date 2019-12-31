أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن سفارة الولايات المتحدة في العراق لم يتم اقتحامها، مشيرة إلى عدم وجود خطط لاخلاء مبنى السفارة.
وقالت الوزارة، أن "السفير الأمريكي لدى بغداد في رحلة خاصة مخطط لها مسبقا، وأنه سيعود إلى السفارة قريبا".
وأضافت، أنه "لم تنتهك حرمة السفارة في بغداد"، مؤكدة "سلامة موظفيها وعدم وجود خطط لإخلاء السفارة".
وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: لم يتم اقتحام السفارة الأميركية في بغداد ولا توجد خطط لإخلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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