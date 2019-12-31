رجح النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، الثلاثاء، ان يتم حسم اسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوعين، مؤكداً أن هناك عدم توافق لدى بعض القوى السياسية على ترشيح شخصية عسكرية.
وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك توافقاً بالفضاء الوطني حالياً على ثلاث شخصيات مطروحة وهناك شبه اجماع او اتفاق مابين الجماهير المنتفضة والقوى السياسية على تلك الشخصيات"، مرجحا ان "يتم الحسم خلال فترة اسبوعين للاسم المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء".
واضاف أن "هناك عدم توافق لدى بعض القوى السياسية على ترشيح شخصية عسكرية ويميلون الى ان تكون الشخصية مدنية، ونعتقد ان محمد توفيق علاوي هو الأوفر حظاً لتولي المنصب".
واضاف أن "هناك عدم توافق لدى بعض القوى السياسية على ترشيح شخصية عسكرية ويميلون الى ان تكون الشخصية مدنية، ونعتقد ان محمد توفيق علاوي هو الأوفر حظاً لتولي المنصب".
ولفت الزيادي، إلى انه "لا يمكن تمرير اي مرشح ما لم يكن هناك توافق وطني بين القوى السياسية وهناك شريك أساسي ومهم وهو الجماهير المتظاهرة للتوافق على اسم محدد بالتالي فأن فترة اسبوعين ليست طويلة للوصول الى تفاهات وتوافق بين جميع الاطراف".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يرجح حسم أسم مرشح رئاسة الوزراء خلال اسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.