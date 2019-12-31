'كابا' الايطالية تغزو الاندية العراقية

2019-12-31 | 17:13
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قررت شركة "كابا" الايطالية للتجهيزات الرياضية، افتتاح فرع لها في العراق، تمهيداً لتجهيز عدد من الاندية العراقية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال ممثل الشركة في العراق عمر رياض في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم اليوم في مدينة اسنطبول التركية، توقيع عقد مع شركة كابا الايطالية لافتتاح فرع للشركة في العاصمة بغداد".
واوضح أن "الشركة ستفتتح قريباً في العاصمة وستقوم بتجهيز عدد من الاندية العراقية بقمصان وتجهيزات رياضية عالية الجودة وباسعار تنافسية".
تجدر الاشارة الى أن "كابا" هي ثاني شركة ايطالية يكون لها مقر في العراق بعد شركة "جيفوفا".
واوضح أن "الشركة ستفتتح قريباً في العاصمة وستقوم بتجهيز عدد من الاندية العراقية بقمصان وتجهيزات رياضية عالية الجودة وباسعار تنافسية".
تجدر الاشارة الى أن "كابا" هي ثاني شركة ايطالية يكون لها مقر في العراق بعد شركة "جيفوفا".
المحرر: محمد خليل
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