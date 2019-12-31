'كابا' الايطالية تغزو الاندية العراقية

وقال ممثل الشركة في العراق عمر رياض في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم اليوم في مدينة اسنطبول التركية، توقيع عقد مع شركة كابا الايطالية لافتتاح فرع للشركة في العاصمة بغداد".

واوضح أن "الشركة ستفتتح قريباً في العاصمة وستقوم بتجهيز عدد من الاندية العراقية بقمصان وتجهيزات رياضية عالية الجودة وباسعار تنافسية".



تجدر الاشارة الى أن "كابا" هي ثاني شركة ايطالية يكون لها مقر في العراق بعد شركة "جيفوفا".