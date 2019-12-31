يدق جرس ساعة بيغ بن الشهيرة في البرج الذي يمثل أحد معالم بريطانيا عندما ينتصف ليل بدء السنة الجديدة، وذلك لأول مرة منذ الكشف عن الوجه الجديد لبرج الساعة.
وفي مارس/آذار الماضي ظهر أنه أعيد طلاء أرقام وعقارب الساعة باللون الأزرق بعد أن كانت باللون الأسود تمشيا مع ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.
ومنذ بدء أعمال التجديد في 2017 توقف صوت جرس بيغ بن إلا في الأحداث المهمة فقط. وكانت آخر مرة دق فيها جرس بيغ بن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني إحياء لذكرى العسكريين الذين قتلوا خلال أدائهم واجبهم الوطني فيما يعرف باسم "يوم الذكرى".
وقال البرلمان في بيان إنه ستتم تجربة جرس بيغ بن عدة مرات خلال الاستعداد لليلة السنة الجديدة.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجديد التي بلغت تكلفتها أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليارات دولار) عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر بحلة الجديدة... 'بيغ بن' تقطع صمتها ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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