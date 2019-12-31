الخارجية: ملتزمون بحفظ حُرمة السفارة الاميركية انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن العراق ملتزم بحفظ حُرمة السفارة الاميركية انسجاماً مع اتفاقيّة فيينا للعلاقات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تتابع "من كثب ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها؛ احتجاجاً على القصف الذي تعرّضت له قطعات من الحشد الشعبيّ، وما أسفر عنه من ضحايا بين شهيد وجريح".

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وأكدت أنّ "البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّنا ملتزمون بحفظ حُرمتها انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر، وقد دعا رئيس الوزراء الجميع إلى المُغادَرة فوراً بعيداً عن هذه الأماكن، وشدَّد على أنَّ أيَّ اعتداء، أو استفزاز للسفارات، والممثليّات الأجنبيّة هو فعل ستمنعه القوات الأمنيّة بصرامة، ويُعاقِب عليه القانون بأشدّ العُقوبات".

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.