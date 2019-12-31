ترامب: حان وقت التحرك للعراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يرغبون في "الخضوع لسيطرة" إيران.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران – هذا هو وقتكم!".

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.