انجازات واهداف الساحرة المستديرة.. 2019 في ارقام

60,739 متفرجاً شاهدوا في اذار الماضي تحطيم مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة للرقم القياسي العالمي من حيث عدد الحضور لمباراة للسيدات على مستوى الأندية، وذلك في عام مذهل لكرة القدم النسائية. قبل 99 عاماً، شهدت مباراة ديك كير وسانت هيلين حضور 53 ألف مشجع.55 سنة مرّت قبل أن تحقق الهند فوزاً جديداً في كأس آسيا، هذه المرة كان على حساب تايلاند 4-1، في أكبر انتصاراتها على الإطلاق في المسابقة. وعلى الرغم من الخسارة في المباراة الافتتاحية وإقالة المدرب ميلوفان راييفاش، تأهل منتخب تايلاند إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 1972.

53 هدفاً في 50 مباراة هي حصيلة فيفيان ميديما هذا العام على مستوى الأندية والمنتخبات. ففي سنّ الـ22 فقط، تمكنت خلال كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA من تخطي مانسون ميليس، برصيد 59 هدفاً، لتصبح أفضل هدافة في تاريخ هولندا. وفي الوقت ذاته، سجلت وصنعت عشرة أهداف ضد بريستول سيتي -الرقم القياسي السابق في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات كان خمسة أهداف-، وذلك خلال فوز أرسنال بنتيجة 11-1، وهي الأكبر في تاريخ المسابقة.



50 مباراة في كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA هو الرقم القياسي الذي حققه حارس مرمى البرازيل، ماو، في نسخة باراجواي 2019. ولأول مرة كانت منصة التتويج أوروبية خالصة بصعود منتخبات البرتغال وإيطاليا وروسيا، في حين عادلت نسبة 8,94 هدفاً في المباراة الواحدة أعلى معدلات المسابقة المسجلة في عام 2006.

34 هدفاً قادت ليونيل ميسي للتتويج كأفضل هداف في الدوريات الخمس الرئيسية في أوروبا عام 2019، متبوعاً بكل من روبرت ليفاندوفسكي (31)، كيليان مبابي (31)، جيمي فاردي (INSERT) وكريم بنزيمة (27). كما تفوق ميسي على كريستيانو رونالدو ليتوّج للمرة السادسة بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في أيلول الماضي.

34 انتصاراً متتالياً هي حصيلة كورينثيانز بين شهري آذار وأيلول، وهو رقم قياسي عالمي جديد. أما الرقم السابق فكان للنادي الوايلزي ذا نيو سينتس (27 فوزاً) بعدما حطم رقم فريق أياكس الاستثنائي بقيادة جوهان كرويف ورفاقه. وسيدخل كورينثيانز عام 2020 بدون هزيمة طوال 45 مباراة.

34 سنة مرّت على آخر فوز لكندا على الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتمكن ألفونسو ديفيز ولوكاس كافاليني من هزم أبناء العم سام (2-0) في دوري أمم الكونكاكاف في تشرين الأول الماضي.

33 هدفاً في 34 مباراة هي حصيلة آدا هيجربرج مع فريق ليون عام 2019. كما أصبحت المهاجمة النرويجية أول لاعبة تسجل ثلاثية في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيداتUEFA . وفي شهر تشرين الأول، سجلت 53 هدفاً في 50 مباراة في المسابقة ذاتها، متفوقة على آنيا ميتاج لتصبح أفضل هدافة على الإطلاق. ولم يتجرع ليون مرارة الهزيمة في جميع البطولات عام 2019، حيث فاز بـ33 مباراة وتعادل في أربع، محققاً جميع الألقاب الخمسة الممكنة.

16 هدفاً في 13 مباراة جعلت من الإماراتي، علي مبخوت، أفضل هداف على مستوى كرة القدم الدولية للرجال عام 2019.

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16 عاماً و304 أيام كان عمر أنسو فاتي عندما بات ثالث أصغر هداف في تاريخ الدوري الأسباني منذ 90 عاماً. وفي سنّ الـ17 و40 يوماً، حطم الجناح الأسباني في منتخب تحت 21 سنة الرقم القياسي الذي سجله بيتر أوفوري كواي عام 1997، ليصبح أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

15 مباراة متتالية هزّ فيها جوزيف مارتينيز الشباك، ليحطم الرقم القياسي في الدوري الأمريكي للمحترفين الذي كان بحوزة دييجو فاليري (تسع مباريات). أربعة لاعبين فقط على مرّ التاريخ سجلوا في عدد أكبر من المباريات توالياً في دوريات الدرجة الأولى: تيودور بيتريك وجيرد مولر (كلاهما 16)، جوزيف بيكان (19) وليونيل ميسي (21).

12 انتصاراً متتالياً و17 مباراة بدون هزيمة -رقمان قياسيان في كأس العالم للسيدات- هو ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية بفوزها على هولندا في نهائي فرنسا 2019. وسجلت ميجان رابينوي هدفاً أو أعطت تمريرة حاسمة كل 48 دقيقة خاضتها خلال البطولة، في حين أصبحت جيل إيليس أول مدربة تفوز باللقب مرتين.

10 انتصارات في 10 مباريات هو سجلّ إيطاليا عام 2019، وهي أكبر حصيلة من الانتصارات في سنة تقويمية، بعدما حصدت تسعة انتصارات في ثلاث مناسبات. وأنهت كتيبة الأزوري عاماً تقويمياً بالعلامة الكاملة لأول مرة منذ عام 1938 (ثلاث مباريات على الأقل)، عندما حققت ثمانية انتصارات في ثماني مباريات في السنة التي توّجت فيها بكأس العالم FIFA.

9 أهداف سجلها إيرلينج هالاند في مرمى هندوراس ليحطم الرقم القياسي، الذي كان بحوزة أديلتون عندما سجل ستة أهداف خلال فوز البرازيل على كوريا الجنوبية (10-3) في عام 1997، من حيث أكبر عدد من الأهداف في مباراة في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA. وهكذا، قاد ابن آلف إينج هالاند منتخب النرويج للفوز (12-0) وليتخطى أكبر انتصار في المنافسة: فوز البرازيل 10-0 على بلجيكا عام 1997. كما أصبح مهاجم سالزبورج أول لاعب شاب في تاريخ كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا يسجل في خمس مباريات متتالية.

2,65 نقطة للمباراة الواحدة هي حصيلة ليفربول الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019، وهي بالطبع أفضل نسبة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وخسر بطل كأس العالم للأندية FIFA مباراة واحدة فقط، بنتيجة 2-1 أمام مضيفه مانشستر سيتي في أولى مبارياته خارج الديار هذا العام، في حين لم يسجل أي فريق آخر أقل من أربع هزائم.

