واضاف عبد المهدي، أن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدماءهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية.
وتابع قائلا، "نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن"، مضيفا "نذكر أن أي إعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء، المنطقة الخضراء وتوجهوا الى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجا على القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الانبار.
واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء الاحد.
وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، مساء الاحد 29 كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
واعلن رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يطلب من الجميع المغادرة فورا من امام السفارة الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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