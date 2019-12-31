اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على تاجر مخدرات بحوزته 10 كغم حشيشة في بغداد.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، في بيان صدر، اليوم، إن قطعات الشرطة الاتحادية في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته 10 كيلو غرام من عجينة الحشيش المخدرة.



وعن تفاصيل العملية، اوضح البطاط، أن العملية تمت بتشكيل فريق أمني بإشراف قائد الفرقة الأولى وآمر اللواء الثاني بالاشتراك مع مكتب مكافحة مخدرات الرصافة وبعد استحصال الموافقات الأصولية للتحري والتفتيش تم مداهمة وكر المتهم ( ح ع م ) في منطقة بغداد الجديدة وتم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود بعد أن عثرت القوة المداهمة على أكياس تحوي 10 كليو من مادة الحشيشة المخدرة ومواد أخرى للتعاطي عبارة عن بايب زجاجي عدد ١٢ واركيلة زجاجية عدد ٢ وكاصوصة عدد ١ وقنينة غاز عدد ٢ ، تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

