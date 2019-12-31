بالوثيقة.. تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال للتقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، دوائر الدولة تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال الى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية. وجاء في كتاب رسمي حصلت عليه الخليج 365، موقع من نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية رقم 51 التي عقدت في 30 كانون الاول 2019، توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتاجيل انفكاك الموظف الذي يحال الى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية اصوليا، خلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على أن لاتزيد عن ثلاثة اشهر ابتداءا من تاريخ اصدار أمر الاحالة الى التقاعد.

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