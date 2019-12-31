حرق مرآب السفارة الامريكية في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين غاضبين حرقوا مرآب السفارة الامريكية في بغداد.
واشار المصدر، الى "محاولات من قبل فرق الدفاع المدني التابع للسفارة لاخماد النيران دون جدوى كونها يواجه رميا بالحجارة".
واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
وأطلقت قوة من حماية السفارة الغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن اصابة العشرات بحالات اختناق، في وقت وصلت تعزيزات أمنية من الفرق الخاصة الى مبنى السفارة.
طلب رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع "المغادرة فوراً" من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشددا على أن اي اعتداء او تحرش بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه "بصرامة" القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون باشد العقوبات.
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