تحالف الفتح: ماحصل اليوم رد فعل للاستهداف الأميركي

اتهم تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالمواثيق الدولية، فيما اعتبرت أن ماحصل اليوم امام السفارة الامريكية في بغداد "رد فعل للاستهداف الأميركي" لمقار الحشد الشعبي في الانبار.
واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول الأحد.
واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
وافاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأميركية في بغداد.
وطلب رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع "المغادرة فوراً" من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو "تحرش" بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه "بصرامة" القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ"أشد" العقوبات.
وخاطب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي الامريكيين بالقول "لن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى وان عدتم عدنا".
في وقت اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ايران بتدبير الهجوم على السفارة الامريكية وفق وصفه في تغريدة على حسابه بتويتر.
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