الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد المشيعين المصابين إلى 32 جريحاً

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق حماية السفارة الأميركية "الرصاص والقنابل المسيلة للدموع"، على المشيعين لشهداء الحشد الشعبي، إلى 32 مصاباً.
وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس".
واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وافاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأميركية في بغداد.
وطلب رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع "المغادرة فوراً" من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو "تحرش" بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه "بصرامة" القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ"أشد" العقوبات.
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