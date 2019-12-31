الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد المشيعين المصابين إلى 32 جريحاً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق حماية السفارة الأميركية "الرصاص والقنابل المسيلة للدموع"، على المشيعين لشهداء الحشد الشعبي، إلى 32 مصاباً.
وقال إعلام الحشد، إن "عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل حماية السفارة الأميركية ضد المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بلغ 32 مصاباً من مقاتلي الحشد الشعبي والمدنيين الذين شاركوا بتشييع شهداء الحشد الشعبي".

وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس".

واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.


وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وافاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وطلب رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع "المغادرة فوراً" من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو "تحرش" بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه "بصرامة" القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ"أشد" العقوبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد المشيعين المصابين إلى 32 جريحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا