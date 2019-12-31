طالب تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالحد من نشاط ما وصفها بـ"المليشيات المنفلتة" وضمان حياة المواطنين، محملا رئيس الحكومة وقائد عمليات بغداد والاجهزة الامنية والاستخبارية مسؤولية الحفاظ على حياة "الشيخ رافع المطلك المشهداني ومرافقيه" الذين اختطفوا امس شمال بغداد.
وشدد تحالف القوى العراقية أن "الحكومة اليوم أثبتت عجزها عن أدارة الملف الامني وحفظ حياة المواطنين"، مشيرا الى انها "فشلت في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين وتقديم عصابات الجريمة المنظمة المدعومة من مليشيات المسلحة التي أستباحة الدم العراقي واليوم تستبيح حرمة وحياة شيوخ العشائر الوطنيين في حزام بغداد وعلى مرأى ومسمع القطعات العسكرية والاجهزة الامنية".
وحمل تحالف القوى العراقية "رئيس الحكومة وقائد عمليات بغداد والاجهزة الامنية والاستخبارية مسؤولية الحفاظ على حياة الشيخ رافع المطلك المشهداني ومرافقيه وأطلاق سراحه وتقديم خاطفيه للعدالة".
وطالب التحالف، "القوى السياسية كافة الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي ومنع العراق من الانزلاق في أتون الحرب الأهلية".
وافاد مصدر امني، مساء امس الاثنين، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شيخ عشيرة بعدما قتلوا ابن عمه في قضاء التاجي شمالي بغداد، فيما قطع افراد من عشيرة الشيخ المختطف الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف القوى يطالب الحكومة بالحد من نشاط 'المليشيات المنفلتة' وحماية المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.