- 1/2
- 2/2
تنشر الخليج 365 كتابا رسميا صادرا عن وزارة الدفاع يقضي بتكليف اللواء الطيار شهاب جاهد خان بمنصب قائد القوة الجوية.
وجاء في الكتاب الموقع من وزير الدفاع نجاح الشمري، ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وافق على تكليف اللواء الطيار شهاب جاهد خان بمنصب قائد القوة الجوية.
واقامت قيادة القوة الجوية، يوم امس الاثنين 30 كانون الاول، حفلا لتوديع الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين بعد بلوغه السن التقاعدي.
واقامت قيادة القوة الجوية، يوم امس الاثنين 30 كانون الاول، حفلا لتوديع الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين بعد بلوغه السن التقاعدي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف اللواء الطيار شهاب جاهد خان بمنصب قائد القوة الجوية 'وثيقة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.